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Салах и ван Дейк смогут сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему футболисты Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк не попали в заявку команды на сегодняшний матч против «Саутгемптона».

«Цель состоит в том, чтобы они могли сыграть в выходные. Не сомневаюсь, что они сыграют в финале ЛЧ», – сказал Клопп.

  • Салах получил повреждение в финале Кубка Англии против «Челси» 14 мая.
  • Ван Дейк ушел с поля на 90-й минуте.
  • «Ливерпуль» сыграет в финале ЛЧ с «Реалом» 28 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: BBC

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