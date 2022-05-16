Медведев – о голе «Зенита»: «Если смотреть без звука – это гол Малкома, а если со звуком – был свисток судьи и чистый пенальти»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.

«Во втором тайме игра изменилась, «Спартак» очень неплохо выходил в контратаки, но реальных моментов забить гол у них не было.

А на последних минутах произошла комбинация, которую можно смотреть со звуком или без него. Если без звука – это гол Малкома, а если со звуком – можно услышать, что был свисток главного судьи, который зафиксировал нарушение правил на Александре Ерохине, и это чистый пенальти

Кстати, этот момент был создан благодаря верховому мячу, выигранному Артемом Дзюбой. Почему-то на это мало кто обратил внимание. Артем был в окружении двух соперников и смог перекинуть мяч на Ерохина», – сказал Медведев.

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.

Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.

Матч обслуживал Павел Кукуян.

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