Медведев – о голе «Зенита»: «Если смотреть без звука – это гол Малкома, а если со звуком – был свисток судьи и чистый пенальти»

во жахнул медведь не прошло и суток
спичрайтер молодец
необычная трактовка со звуком
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.
«Во втором тайме игра изменилась, «Спартак» очень неплохо выходил в контратаки, но реальных моментов забить гол у них не было.
А на последних минутах произошла комбинация, которую можно смотреть со звуком или без него. Если без звука – это гол Малкома, а если со звуком – можно услышать, что был свисток главного судьи, который зафиксировал нарушение правил на Александре Ерохине, и это чистый пенальти
Кстати, этот момент был создан благодаря верховому мячу, выигранному Артемом Дзюбой. Почему-то на это мало кто обратил внимание. Артем был в окружении двух соперников и смог перекинуть мяч на Ерохина», – сказал Медведев.
- «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
- Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
- Матч обслуживал Павел Кукуян.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?