Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

Медведев – о голе «Зенита»: «Если смотреть без звука – это гол Малкома, а если со звуком – был свисток судьи и чистый пенальти»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.

«Во втором тайме игра изменилась, «Спартак» очень неплохо выходил в контратаки, но реальных моментов забить гол у них не было.

А на последних минутах произошла комбинация, которую можно смотреть со звуком или без него. Если без звука – это гол Малкома, а если со звуком – можно услышать, что был свисток главного судьи, который зафиксировал нарушение правил на Александре Ерохине, и это чистый пенальти

Кстати, этот момент был создан благодаря верховому мячу, выигранному Артемом Дзюбой. Почему-то на это мало кто обратил внимание. Артем был в окружении двух соперников и смог перекинуть мяч на Ерохина», – сказал Медведев.

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Зарема пришла на матч с «Зенитом» в кепке с надписью «Иди на ***»
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом» 2
КДК не получал обращений по клипу «Спартака» перед матчем с «Зенитом» 1
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:21
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +2269

    Беспонтий 11 минут назад

    во жахнул медведь не прошло и суток
    спичрайтер молодец
    необычная трактовка со звуком

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata 14 минут назад

    А что другое мог сказать ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9857

    "supermax" > Persona_non_Grata 11 минут назад

    ну например что все прошло по плау))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11