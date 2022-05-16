Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев – о голе «Зенита»: «Если смотреть без звука – это гол Малкома, а если со звуком – был свисток судьи и чистый пенальти»

Медведев – о голе «Зенита»: «Если смотреть без звука – это гол Малкома, а если со звуком – был свисток судьи и чистый пенальти»

16 мая 2022, 17:21
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.

«Во втором тайме игра изменилась, «Спартак» очень неплохо выходил в контратаки, но реальных моментов забить гол у них не было.

А на последних минутах произошла комбинация, которую можно смотреть со звуком или без него. Если без звука – это гол Малкома, а если со звуком – можно услышать, что был свисток главного судьи, который зафиксировал нарушение правил на Александре Ерохине, и это чистый пенальти

Кстати, этот момент был создан благодаря верховому мячу, выигранному Артемом Дзюбой. Почему-то на это мало кто обратил внимание. Артем был в окружении двух соперников и смог перекинуть мяч на Ерохина», – сказал Медведев.

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева 7
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке» 4
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам 9
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1652711427
А что другое мог сказать ?
Ответить
Беспонтий
1652711633
во жахнул медведь не прошло и суток спичрайтер молодец необычная трактовка со звуком
Ответить
вальтер79
1652713174
саня и заремка походу брат и сестра оба любят по хайпу пробежаться))))))
Ответить
Play
1652713305
А если смотреть ещё и с мозгами, то там игра в мяч вратаря, и сразу свисток, потому что Ерохин коленом в грудь Селихову заехал. А в динамике казалось, что и вовсе в лицо, а после случая с Эриксоном, судья после такого эпизода должен моментально игру останавливать.
Ответить
Павелий
1652713620
А если посмотреть на правила игры, то это фол в атаке, грубая игра Ерохина (жёлтая карточка), остановка игры и удар Малкома после свистка (ещё одна жёлтая карточка).
Ответить
(Меня за банили)
1652714021
Ну фик знает хде там чистый пенальти)))
Ответить
raritet
1652721889
Да и обсуждать собственно нечего. Зенит так расслабился , празднуя чемпионство, что вообще и не думал напрягаться сильно. Да и Спартаку эта игра ничего не давала. Скорее , эта косточка только для болельщиков, чтобы в очередной раз узнать что о тебе , думает болельщик команды соперника. Но это не о футболе. Так то, понятно, что обе команды в порядке.
Ответить
Главные новости
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
1
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
3
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
5
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Все новости
Все новости
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
2
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+