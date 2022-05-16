Жиго сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не покинет команду до окончания сезон, заявил агент футболиста Мохамед Беншенафи.

«Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск», — заявил Беншенафи.

Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.

Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».

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