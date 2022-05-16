Жиго сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не покинет команду до окончания сезон, заявил агент футболиста Мохамед Беншенафи.
«Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск», — заявил Беншенафи.
- Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.
- Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».
- Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».
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Источник: «РБ Спорт»