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Жиго сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не покинет команду до окончания сезон, заявил агент футболиста Мохамед Беншенафи.

«Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск», — заявил Беншенафи.

  • Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.
  • Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».
  • Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64130

    portero 1 минуту назад

    Все??? Одну игру которая ничего не решает и финал?

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