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Эриксен: «Я хочу играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен не исключил переход в другой клуб ради участия в Лиге чемпионов.

«У меня есть несколько предложений, которые мы рассматриваем. Я хочу играть в Лиге чемпионов. Это здорово, хотя и не обязательно», – сказал 30-летний датчанин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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