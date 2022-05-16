Эриксен: «Я хочу играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен не исключил переход в другой клуб ради участия в Лиге чемпионов.

«У меня есть несколько предложений, которые мы рассматриваем. Я хочу играть в Лиге чемпионов. Это здорово, хотя и не обязательно», – сказал 30-летний датчанин.

Хавбек перешел в «Брентфорд» в январе, подписав контракт до конца сезона.

В 10 матчах он забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Прошлым летом футболист перенес остановку сердца.

Сообщалось, что Эриксен может перейти в «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед».

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