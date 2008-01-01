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«Динамо» попало в призеры впервые с 2008 года. Тогда тренером был Кобелев, а лучшим бомбардиром – Кержаков

«Динамо» гарантировало себе медали РПЛ по итогам сезона. Их у москвичей не было 14 лет.

Тогда, в 2008 году, «Динамо» тренировал Андрей Кобелев, а лучшим бомбардиром сезона стал нынешний главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков.

  • В 30-м туре «Динамо» сыграет с «Сочи». Если не проиграет, займет 2-е итоговое место. Проиграет – 3-е.
  • «Динамо» впервые завоевало медали с иностранным главным тренером – Сандро Шварцем.
  • 29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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