Дзюба покинул «Открытие Банк Арену» с тремя охранниками и упомянул Белград. Им интересуется «Црвена Звезда»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уходил с «Открытие Банк Арены» после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) в сопровождении трех охранников. В короткой реплике журналистам игрок упомянул Белград.
«Дзюба покинул стадион после матча со «Спартаком» в сопровождении трех охранников. Ни на один вопрос о футболе сопровождавших его до машины журналистов он не ответил.
В ответ на вопрос «А куда мы все идем?», Артем сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда», – передает источник с места событий.
- Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Нападающему в августе исполнится 34 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»