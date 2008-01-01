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Дзюба покинул «Открытие Банк Арену» с тремя охранниками и упомянул Белград. Им интересуется «Црвена Звезда»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уходил с «Открытие Банк Арены» после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) в сопровождении трех охранников. В короткой реплике журналистам игрок упомянул Белград.

«Дзюба покинул стадион после матча со «Спартаком» в сопровождении трех охранников. Ни на один вопрос о футболе сопровождавших его до машины журналистов он не ответил.

В ответ на вопрос «А куда мы все идем?», Артем сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда», – передает источник с места событий.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 19:37
Комментарии5
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    Рейтинг: +14606

    Barmaleushka 1 час назад

    Пошёл спартаковскую молодёжь обучать "премудростям" .

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    Рейтинг: +3198

    lordmrv > Barmaleushka 53 минуты назад

    не, ваши ********* премудрости нам не нужны

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    Рейтинг: +3192

    serhio80 2 часа назад

    точно охранники то были? или шлюбу сняли на троих?)

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    Рейтинг: +5045

    Каратель 2 часа назад

    вот ссыкло,неужели он думает что дрочилу кто то трогать будет?

    2
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    Рейтинг: +2005

    kvm 2 часа назад

    ... в сопровождении трех эскортников.

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