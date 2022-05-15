Дзюба покинул «Открытие Банк Арену» с тремя охранниками и упомянул Белград. Им интересуется «Црвена Звезда»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уходил с «Открытие Банк Арены» после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) в сопровождении трех охранников. В короткой реплике журналистам игрок упомянул Белград.

«Дзюба покинул стадион после матча со «Спартаком» в сопровождении трех охранников. Ни на один вопрос о футболе сопровождавших его до машины журналистов он не ответил.

В ответ на вопрос «А куда мы все идем?», Артем сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда», – передает источник с места событий.

Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Нападающему в августе исполнится 34 года.

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