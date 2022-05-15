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Канчельскис: «Спартак» может забыть о чемпионстве лет на десять»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил ситуацию в «Спартаке». Он не прогнозирует москвичам титул РПЛ в ближайшие годы.

«Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы. Захотелось — сделали так, перехотелось — уволили всех и сделали по-другому. С таким бардаком ничего хорошего ждать не стоит.

Сейчас для болельщиков есть хоть какая-то надежда в виде Кубка России, но его еще выиграть надо. А пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на десять», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
  • Это единственный официальный трофей москвичей за 18 лет владения клубом Леонидом Федуном.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Зенит», которая начнется в 16:30 по Москве.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +920

    хав_бек 1 час назад

    За последнее время пессимизм в отношении Спартака понятен.
    Но в последнее время всё непредсказуемо. Особенно если все иностранцы покинут РПЛ

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  • ...
    Рейтинг: +97

    fakeid 1 час назад

    "Это единственный официальный трофей москвичей за 18 лет владения клубом Леонидом Федуном."

    я, конечно, хряков не люблю, но что насчёт суперкубка в 2017?

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