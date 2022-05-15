Канчельскис: «Спартак» может забыть о чемпионстве лет на десять»

За последнее время пессимизм в отношении Спартака понятен.
Но в последнее время всё непредсказуемо. Особенно если все иностранцы покинут РПЛ
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил ситуацию в «Спартаке». Он не прогнозирует москвичам титул РПЛ в ближайшие годы.
«Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы. Захотелось — сделали так, перехотелось — уволили всех и сделали по-другому. С таким бардаком ничего хорошего ждать не стоит.
Сейчас для болельщиков есть хоть какая-то надежда в виде Кубка России, но его еще выиграть надо. А пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на десять», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
- Это единственный официальный трофей москвичей за 18 лет владения клубом Леонидом Федуном.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Зенит», которая начнется в 16:30 по Москве.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?