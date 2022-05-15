Канчельскис: «Спартак» может забыть о чемпионстве лет на десять»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил ситуацию в «Спартаке». Он не прогнозирует москвичам титул РПЛ в ближайшие годы.

«Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы. Захотелось — сделали так, перехотелось — уволили всех и сделали по-другому. С таким бардаком ничего хорошего ждать не стоит.

Сейчас для болельщиков есть хоть какая-то надежда в виде Кубка России, но его еще выиграть надо. А пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на десять», – сказал Канчельскис.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Это единственный официальный трофей москвичей за 18 лет владения клубом Леонидом Федуном.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Зенит», которая начнется в 16:30 по Москве.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?