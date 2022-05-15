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  • Пике: «Касильяс из-за Моуринью не разговаривал со мной в сборной Испании»

Пике: «Касильяс из-за Моуринью не разговаривал со мной в сборной Испании»

15 мая 2022, 01:14
6

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью влиял на сознание своих футболистов.

«Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя». Икер Касильяс не разговаривал со мной в раздевалке сборной», – сказал Пике.

  • Моуринью тренировал «Реал» в 2010-2013 годах.
  • Мадридцы под руководством Моуринью выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
  • Сейчас Моуринью тренирует «Рому».

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Источник: твиттер «Матч ТВ»
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Барселона Испания Касильяс Икер Пике Жерар Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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altezzik
1652591716
Если велись на манипуляции - значит сами дураки.
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Nikoo
1652597297
Суетолог Моур спец по таким делам
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Таврида
1652597371
А откуда Пике мог знать что Моуриньо говорил Касильясу, если сам Икер с Xepapoм не разговаривал? Телепат шоле?
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серега кашин
1652597432
что то сомнения закрадываются по этому поводу
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Красногорск_Фан
1652605824
Небось обиделся что Касильяс с ним в душ не ходит мыло ронять
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