Пике: «Касильяс из-за Моуринью не разговаривал со мной в сборной Испании»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью влиял на сознание своих футболистов.
«Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя». Икер Касильяс не разговаривал со мной в раздевалке сборной», – сказал Пике.
- Моуринью тренировал «Реал» в 2010-2013 годах.
- Мадридцы под руководством Моуринью выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
- Сейчас Моуринью тренирует «Рому».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер «Матч ТВ»