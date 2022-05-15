Пике: «Касильяс из-за Моуринью не разговаривал со мной в сборной Испании»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью влиял на сознание своих футболистов.

«Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя». Икер Касильяс не разговаривал со мной в раздевалке сборной», – сказал Пике.

Моуринью тренировал «Реал» в 2010-2013 годах.

Мадридцы под руководством Моуринью выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

Сейчас Моуринью тренирует «Рому».

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