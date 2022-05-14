Карпин: «Превзошел ли «Ростов» «Химки»? Не видно было?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).
– Сегодня получились два разных тайма. Почему?
– Из-за счeта.
– Решили сыграть по счeту? Психология?
– Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок».
– Считаете, что команда сегодня превзошла соперников?
– А что считать? Не видно было?
- «Ростов» поднялся с 10-го места на 9-е, опередив «Спартак».
- Карпин в течение сезона ушел из «Ростова» и вернулся обратно.
- В последнем туре «Ростов» сыграет с ЦСКА в гостях (21 мая).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: официальный сайт «Ростова»