Карпин: «Превзошел ли «Ростов» «Химки»? Не видно было?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

– Сегодня получились два разных тайма. Почему?

– Из-за счeта.

– Решили сыграть по счeту? Психология?

– Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок».

– Считаете, что команда сегодня превзошла соперников?

– А что считать? Не видно было?

«Ростов» поднялся с 10-го места на 9-е, опередив «Спартак».

Карпин в течение сезона ушел из «Ростова» и вернулся обратно.

В последнем туре «Ростов» сыграет с ЦСКА в гостях (21 мая).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?