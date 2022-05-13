Зотов: «Если вопрос об отстранении клубов рассмотрят объективно, тогда наши команды будут допущены до еврокубков»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов оценил перспективы клубов РПЛ добиться участия в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обратились в CAS с просьбой отменить решение УЕФА об отстранении команд из России.

«Если бы победа в CAS была невозможна, никто тогда не подавал бы протест. Профсоюз всегда настаивал на том, что клубы должны самостоятельно пробовать и подавать протесты.

Как я уже говорил до этого, не вижу никаких правовых оснований для отстранения ни наших клубов, ни сборной. До сих пор никто не объяснил в связи с чем это все сделано.

Если отстранение является наказанием, то почему оно происходит таким образом. Вопросов очень много по этим решениям.

Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до еврокубков.

К сожалению, сейчас в спорте слишком много политики. Но как говорится: «Надежда умирает последней».

В этих клубах работают очень квалифицированные юристы, некоторые в том числе имеют опыт работы в CAS и в Палате ФИФА в качестве арбитров», – сказал Зотов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?