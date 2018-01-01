Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?

Зотов: «Если вопрос об отстранении клубов рассмотрят объективно, тогда наши команды будут допущены до еврокубков»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов оценил перспективы клубов РПЛ добиться участия в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА обратились в CAS с просьбой отменить решение УЕФА об отстранении команд из России.

«Если бы победа в CAS была невозможна, никто тогда не подавал бы протест. Профсоюз всегда настаивал на том, что клубы должны самостоятельно пробовать и подавать протесты.

Как я уже говорил до этого, не вижу никаких правовых оснований для отстранения ни наших клубов, ни сборной. До сих пор никто не объяснил в связи с чем это все сделано.

Если отстранение является наказанием, то почему оно происходит таким образом. Вопросов очень много по этим решениям.

Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до еврокубков.

К сожалению, сейчас в спорте слишком много политики. Но как говорится: «Надежда умирает последней».

В этих клубах работают очень квалифицированные юристы, некоторые в том числе имеют опыт работы в CAS и в Палате ФИФА в качестве арбитров», – сказал Зотов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
РПЛ. «Сочи» в большинстве не обыграл «Нижний Новгород», но вышел на второе место 1
Экс-агент Абрамов: «Это хрень, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Самая любимая, самая великая команда страны – «Спартак» 2
ЦСКА на поезде выехал на матч с «Краснодаром»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11