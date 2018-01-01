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Агент Языджи: «Юсуф полностью вернется в свое прежнее состояние через 2-3 недели отдыха»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал состояние здоровья игрока.

«В норме он должен был отдыхать две с половиной недели. Юсуф пожертвовал собой, потому что команде его не хватало.

Через две-три недели отдыха он полностью вернeтся в своe прежнее состояние», – сказал агент.

  • Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • В 5 последних матчах у него нет результативных действий.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +222

    Slavan62 55 минут назад

    У нас из запоя быстрее выходят

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