Агент Языджи: «Юсуф полностью вернется в свое прежнее состояние через 2-3 недели отдыха»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал состояние здоровья игрока.

«В норме он должен был отдыхать две с половиной недели. Юсуф пожертвовал собой, потому что команде его не хватало.

Через две-три недели отдыха он полностью вернeтся в своe прежнее состояние», – сказал агент.

Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».

Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

В 5 последних матчах у него нет результативных действий.

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