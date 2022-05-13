Терюшков – о контрактах с Жирковым и Мамаевым: «Договорились ничего не обсуждать, пока не выполним задачу»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что будущее в клубе Юрия Жиркова и Павла Мамаева будет определено после завершения сезона РПЛ.

«По поводу новых контрактов Жиркова и Мамаева будем думать уже после матча со «Спартаком», последнего матча в этом сезоне.

Будем смотреть на условия, желание игроков и позицию тренерского штаба. Сейчас мы договорились, что ничего не будем обсуждать, пока не выполним задачу.

Так что все после 21 мая», – сказал Терюшков.

«Химки» идут на 12-м месте в РПЛ.

Команде осталось сыграть с «Ростовом» и «Спартаком».

Жирков после зимнего перехода провел 3 матча, Мамаев – 1.

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