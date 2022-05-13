«Эспаньол» сменил главного тренера и спортивного директора за два тура до конца чемпионата

«Эспаньол» объявил о кадровых изменениях в клубе.

Висенте Морено покинул пост главного тренера. В двух оставшихся турах Примеры командой будет руководить Луис Бланко.

Также в отставку отправлен спортивный директор Франсиско Руфете. Его заменил Доминго Катойра.

«Эспаньол» идет на 13-м месте в испанском чемпионате.

Каталонцам осталось сыграть с «Валенсией» и «Гранадой».

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