Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Шварц пропустит матч с «Локомотивом» из-за дисквалификации. Его заменит Булут

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшнем заседании оставил в силе дисквалификацию главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

Немецкий специалист получил красную карточку после матча с «Крыльями Советов» (2:5) неделю назад.

«Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики.

КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В следующей игре против «Локомотива» исполнять обязанности главного тренера «Динамо» будет Волкан Булут – помощник Шварца.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Каррера не прилетит на финал Кубка России из-за семейных проблем 1
Лаксальт: «У Захаряна есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате» 4
Романцев: «Желаю 100 тысяч болельщиков на финале Кубка России» 1
Источник: сайт «Динамо»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:38
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11