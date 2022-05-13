Шварц пропустит матч с «Локомотивом» из-за дисквалификации. Его заменит Булут

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшнем заседании оставил в силе дисквалификацию главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

Немецкий специалист получил красную карточку после матча с «Крыльями Советов» (2:5) неделю назад.

«Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики.

КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В следующей игре против «Локомотива» исполнять обязанности главного тренера «Динамо» будет Волкан Булут – помощник Шварца.

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