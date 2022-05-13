«Сочи» – об иске в CAS: «Действия УЕФА против российских клубов – это дискриминация»

«Сочи» сообщил о подаче апелляции в CAS на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков совместно с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА.

«Отстранение российских команд от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА, являющимися частью стратегии по развитию футбола в Европе, что приводит к нарушению целостности футбольной экосистемы.

Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестает быть доступным для всех.

Выражаем искреннюю надежду, что решение CAS будет соответствовать спортивным ценностям, определeнным УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнований по футболу», – сказано в заявлении клуба.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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