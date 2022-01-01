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«Динамо» – об апелляции в CAS: «Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдeн»

Пресс-служба «Динамо» сообщила о подаче апелляции в CAS на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

«12 мая московское «Динамо», как и ещe три клуба РПЛ – «Зенит», «Сочи» и ЦСКА – подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдeн», – сообщает пресс-служба клуба.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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