«Динамо» – об апелляции в CAS: «Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдeн»

Пресс-служба «Динамо» сообщила о подаче апелляции в CAS на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

«12 мая московское «Динамо», как и ещe три клуба РПЛ – «Зенит», «Сочи» и ЦСКА – подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдeн», – сообщает пресс-служба клуба.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?