Где смотреть «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 мая

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 29-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 15 мая.
- Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене».
- Начало – 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Спартак – Зенит
- Победа Спартака – 3.70
- Ничья – 3.85
- Победа Зенита – 1.93
Источник: «Бомбардир»