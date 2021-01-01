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Агент Языджи: «Трансфер Юсуфа в ЦСКА на постоянной основе практически завершeн»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент останется в столичном клубе.

«Трансфер Языджи в ЦСКА на постоянной основе практически завершeн? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории армейцев в РПЛ в следующем сезоне.

Если Языджи захочет перейти в другую команду на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!

Мы надеемся, что это выразится в завоевании Кубка победителей РПЛ в следующем году. Поднять трофей за ЦСКА – главный источник мотивации для Юсуфа, который сделает его самым счастливым футболистом», – сказал Чебеджи.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63800

    portero 1 час назад

    Премии обсужили, откаты тоже, Наташа сама вызвалась обслуживать...

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