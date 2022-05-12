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  • Колыванов: «Возглавил «Текстильщик», потому что хочется работать. Задача – вернуться в ФНЛ»

Колыванов: «Возглавил «Текстильщик», потому что хочется работать. Задача – вернуться в ФНЛ»

12 мая 2022, 14:59
2

Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить «Текстильщик».

«Я дал согласие на то, чтобы работать в «Текстильщике». Всe очень просто — хочется работать. Переговорил с руководством клуба, уже есть задачи. Понятное дело, что «Текстильщик» вылетает в ФНЛ-2, так как команда на последнем месте.

Есть конкретная задача на следующий сезон — вернуться в ФНЛ-1. Есть программа на три года. Я подписал контракт на один год. Для меня сейчас самое главное – выполнить требования и задачи, которые предстоят на следующий год», — сказал Колыванов.

  • «Арарат» – последнее место работы Колыванова.
  • Он ушел из армянского клуба в 2020 году.
  • «Текстильщик» досрочно вылетел в ФНЛ-2.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Текстильщик Колыванов Игорь
Комментарии (2)
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jek718875
1652366443
Вот бы дожить до того времени, чтоб Текстильщик играл в ЛЧ
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zigbert
1652378796
Совсем развалилась команда. Но может быть у Колыванова получится реализовать эту задачу. Удачи ему в Текстильщике!
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