Колыванов: «Возглавил «Текстильщик», потому что хочется работать. Задача – вернуться в ФНЛ»

Игорь Колыванов объяснил, почему решил возглавить «Текстильщик».

«Я дал согласие на то, чтобы работать в «Текстильщике». Всe очень просто — хочется работать. Переговорил с руководством клуба, уже есть задачи. Понятное дело, что «Текстильщик» вылетает в ФНЛ-2, так как команда на последнем месте.

Есть конкретная задача на следующий сезон — вернуться в ФНЛ-1. Есть программа на три года. Я подписал контракт на один год. Для меня сейчас самое главное – выполнить требования и задачи, которые предстоят на следующий год», — сказал Колыванов.

«Арарат» – последнее место работы Колыванова.

Он ушел из армянского клуба в 2020 году.

«Текстильщик» досрочно вылетел в ФНЛ-2.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?