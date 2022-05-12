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  • Семин: «По каким параметрам Цорна пригласили в «Локомотив? Почему он работает в спорте?»

Семин: «По каким параметрам Цорна пригласили в «Локомотив? Почему он работает в спорте?»

12 мая 2022, 14:24
3

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о развитии столичного клуба.

— Каким видите дальнейшее развитие ситуации в «Локомотиве»?

— Хотел бы видеть, чтобы люди, которые приходят работать в футбол, причем в любой клуб, имели бы для этого какие-то основания.

Могу назвать десятки фамилий, о которых возникает вопрос на этот счет, — по каким параметрам они туда приглашены? Почему они должны работать в спорте? Например, Цорн в «Локомотиве».

— А чему удивляться, если до того там же были Ольга Смородская и Василий Кикнадзе?

— При Кикнадзе был так называемый пятилетний план развития клуба. И где он? А востребован ли сейчас в футболе Кикнадзе? И когда он вообще был востребован, кроме этого небольшого отрезка в «Локомотиве»? Вот и ответ на ваш вопрос.

— Много ли есть в футбольном мире людей, которым вы не подали бы руки?

— Именно в футбольном — всем подам. Но вот среди тех, кто в него попал случайно, такие люди есть.

  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • Цорн пришел в «Локомотив» вместе в Ральфом Рангником.
  • Сейчас Рангник возглавляет «МЮ».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Цорн Томас
Комментарии (3)
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Guinnesss
1652359189
Всё правильно! Цорна вышвырнуть нах!
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xkixerx
1652359366
В Зенит надо Цорна, СРОЧНО!
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