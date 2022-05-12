«Химки»: «Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас. Ищем отечественных производителей»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что компания Puma может расторгнуть контракт с подмосковным клубом.

«Технический спонсор «Химок» пока не присылал никаких обращений. Но мы предусматриваем разные варианты, для себя ищем альтернативных технических спонсоров, в первую очередь из Российской Федерации.

Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас. Разрабатываем предложения от отечественных товаропроизводителей», — сказал Терюшков.

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