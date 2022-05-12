Геркус – о словах Чеферина про отстранение России: «Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку заявлению президента УЕФА Александера Чеферина о продлении на год дисквалификации российских команд в международных турнирах.
По словам главы организации, «они не могли поступить иначе».
«Я бы не усложнял. Посыла никакого нет. Что случилось – то случилось. Ну, извините.
Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось. Отошли от своих принципов, но мне было при этом грустно», – сказал Геркус.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»