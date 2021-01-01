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Геркус – о словах Чеферина про отстранение России: «Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку заявлению президента УЕФА Александера Чеферина о продлении на год дисквалификации российских команд в международных турнирах.

По словам главы организации, «они не могли поступить иначе».

«Я бы не усложнял. Посыла никакого нет. Что случилось – то случилось. Ну, извините.

Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось. Отошли от своих принципов, но мне было при этом грустно», – сказал Геркус.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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