Геркус – о словах Чеферина про отстранение России: «Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку заявлению президента УЕФА Александера Чеферина о продлении на год дисквалификации российских команд в международных турнирах.

По словам главы организации, «они не могли поступить иначе».

«Я бы не усложнял. Посыла никакого нет. Что случилось – то случилось. Ну, извините.

Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось. Отошли от своих принципов, но мне было при этом грустно», – сказал Геркус.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

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