Мартинс: «Отдадим все силы ради победы «Спартака» в Кубке России»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился ожиданиями от финального матча Кубка России против «Динамо».

«Нам удалось одержать важнейшую победу и выйти в финал Кубка России. Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале! Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы ради победы», – сказал Мартинс.

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».

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