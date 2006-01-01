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Мартинс: «Отдадим все силы ради победы «Спартака» в Кубке России»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился ожиданиями от финального матча Кубка России против «Динамо».

«Нам удалось одержать важнейшую победу и выйти в финал Кубка России. Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале! Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы ради победы», – сказал Мартинс.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2871

    Enter2006 20 минут назад

    Справедливости ради, Енисей вы раскатали мощно, там и 7 голов можно было забить. Динамо раскатывали Аланию слабее. Но Динамо - это не Енисей. Удачи!

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