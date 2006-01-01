Мартинс: «Отдадим все силы ради победы «Спартака» в Кубке России»

Справедливости ради, Енисей вы раскатали мощно, там и 7 голов можно было забить. Динамо раскатывали Аланию слабее. Но Динамо - это не Енисей. Удачи!
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился ожиданиями от финального матча Кубка России против «Динамо».
«Нам удалось одержать важнейшую победу и выйти в финал Кубка России. Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале! Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы ради победы», – сказал Мартинс.
- «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».
- Московские команды в полуфиналах турнира выбили «Енисей» и «Аланию».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?