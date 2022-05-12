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  • Каттани: «Выкуп Мартинса стал для «Спартака» обязательным после наступления определенных условий»

Каттани: «Выкуп Мартинса стал для «Спартака» обязательным после наступления определенных условий»

12 мая 2022, 08:59
8

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб выкупит у «Янг Бойз» полузащитника Кристофера Мартинса.

«Не буду вдаваться в подробности – наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке».

Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера не был обязательным. Скорее обязательным после наступления определенных условий», – сказал Каттани.

  • В конце января «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
  • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
  • Мартинс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер
Комментарии (8)
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Atyrau85
1652337389
Хорошая новость
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Enter2006
1652338135
"Скорее обязательным после наступления определенных условий". Перевод: "он нам не особо и нужен был и не выкупили бы его если не санкции и массовый уход легионеров из РПЛ".
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Plyash
1652339140
Мартинс игрок весьма качественный,добротный,значит всё сделано по делу.Теперь состав обкатать осталось,приблизить к оптимальному.И похоже,у Ваноли это хоть и медленно,но получается.Удачи,Спартак.
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