Каттани: «Выкуп Мартинса стал для «Спартака» обязательным после наступления определенных условий»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб выкупит у «Янг Бойз» полузащитника Кристофера Мартинса.

«Не буду вдаваться в подробности – наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке».

Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера не был обязательным. Скорее обязательным после наступления определенных условий», – сказал Каттани.

В конце января «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.

Мартинс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

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