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Каттани: «Выкуп Мартинса стал для «Спартака» обязательным после наступления определенных условий»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб выкупит у «Янг Бойз» полузащитника Кристофера Мартинса.

«Не буду вдаваться в подробности – наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке».

Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера не был обязательным. Скорее обязательным после наступления определенных условий», – сказал Каттани.

  • В конце января «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
  • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
  • Мартинс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 08:59
Комментарии8
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    Рейтинг: +10159

    Alekxei Z. 1 час назад

    Объективно Пруцев не хуже , только вот увидели это поздновато.
    Просматривается перебор игроков в центре, если ещё учесть что Крал и Тиль принадлежат Спартаку.

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    Рейтинг: +12327

    playsh 1 час назад

    Мартинс игрок весьма качественный,добротный,значит всё сделано по делу.Теперь
    состав обкатать осталось,приблизить к оптимальному.И похоже,у Ваноли это хоть и медленно,но получается.Удачи,Спартак.

    2
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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 1 час назад

    "Скорее обязательным после наступления определенных условий". Перевод: "он нам не особо и нужен был и не выкупили бы его если не санкции и массовый уход легионеров из РПЛ".

    2
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    Рейтинг: +12327

    playsh > Enter2006 57 минут назад

    Некудышный из Вас переводчик,но справедливости ради скажу,что текст идиотский.Как можно понять две диаметрально разные фразы,каждая из которой имеет свой законченный смысл и являются взаимо исключаемыми.Подстава журналюг и бред редакторов текста.Удачи.

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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 > playsh 49 минут назад

    Так это был сарказм )

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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 > playsh 26 минут назад

    Согласен ) Ну эта фраза над которой посмеялся: "Выкуп трансфера не был обязательным. Скорее обязательным после наступления определенных условий", напомнило мне знаменитое: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать" ))

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    Рейтинг: +12327

    playsh > Enter2006 2 минуты назад

    Замечательная аналогия,браво!

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    Рейтинг: +102

    Atyrau85 1 час назад

    Хорошая новость

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