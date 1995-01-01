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    «Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt)

    Стало известно, сколько «Спартак» заплатил «Янг Бойзу» за аренду полузащитника Кристофера Мартинса Перейры.

    По информации Transfermarkt, аренда 24-летнего опорника обошлась московскому клубу в 1,5 миллиона евро. У «Спартака» есть приоритетное право выкупа футболиста за 6,4 миллиона евро.

    • Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.
    • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».

    Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

    «Спартак» арендовал опорника «Янг Бойз» Мартинса с правом приоритетного выкупа

    «Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз»

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +12644

      NewLife 14 минут назад

      Грамотеи - у испано и португало язычных последнее слово это отчество, а среднее это фамилия.

      1
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      ...
      Рейтинг: +93534

      zigbert > NewLife 5 минут назад

      На одном из ресурсов Спартака следует читать как: Кристофер Мартинс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10168

      ivany4 32 минуты назад

      Ну вот уже ближе к истинным цифрам.
      Еще немного и узнаем истину.)))
      Правильно говорят - трансферы готовятся в тишине. И я бы добавил - подальше от журналистов

      3
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      ...
      Рейтинг: +20481

      JTherry > ivany4 3 минуты назад

      все спортивные СМИ пишут об аренде за 500 тысяч евро, и покупку за 6,4 лимонов, то есть общая стоимость - не более 7 лимонов...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13466

      Cleaner 33 минуты назад

      Перейра: - Я не Негоро...!

      1
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      Рейтинг: +5829

      Semenycch > Cleaner 32 минуты назад

      Того звали Себастьян.

      0
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      Рейтинг: +13466

      Cleaner > Semenycch 29 минут назад

      Вы в теме!..)

      0
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      Рейтинг: +5829

      Semenycch 41 минуту назад

      Свиньи взяли в аренду футболиста, который стоит 3,5 миллиона и заплатили за это 1,5 миллиона? С правом выкупа 6,4 миллиона? Крутой бизнес! Есть чем гордиться!

      0
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      Рейтинг: +93534

      zigbert 46 минут назад

      О нем довольно обнадеживающие отзывы. Руководители "Янг Бойз" отпускают его не без сожаления. Мог заиграть и в Бундеслиге.
      Но главное чтобы он смог усилить Спартак. Ваноли сам ратовал за его приобретение.

      5
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      Рейтинг: +13466

      Cleaner > zigbert 31 минуту назад

      Если бы Перейра "мог заиграть и в Бундеслиге", он бы туда и отправился. То, что он пришел в Спартак, говорит о том, что ДАЖЕ во второй Бундеслиге он никому НЕ НУЖЕН!

      0
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      Рейтинг: +93534

      zigbert > Cleaner 9 минут назад

      Спорить не буду пока не увидим его в деле. Сейчас это бессмысленные разговоры.

      0
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      Рейтинг: +2147

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Третьесортный неликвид. Ни пойми кто был, ни пойми кого набрали. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Работа Каттани пока просто радует.
      За пол-года узнаем , что из себя представляет Мартинс.
      Сигнал Умярову и особенно Зобнину, приготовиться на выход.
      Свои ЗП надо отрабатывать.

      2
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      Рейтинг: +20481

      JTherry 1 час назад

      по нарезкам в промо-роликах очень неплох, что будет из себя представлять на поле - увидим скоро, надеюсь, завтра в товарняке с Ригой... очень вовремя подписали, есть время сыграться и влиться в команду... ждали опорника - вот вам опорник! Мартинс заточен на разрушение игры соперника, не box-to-box, как Пруцев или Умяров... но кому-то из паспортистов придется присесть на скамейку, Мартинса берут в основу...

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