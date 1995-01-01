«Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt)

Грамотеи - у испано и португало язычных последнее слово это отчество, а среднее это фамилия.
Стало известно, сколько «Спартак» заплатил «Янг Бойзу» за аренду полузащитника Кристофера Мартинса Перейры.
По информации Transfermarkt, аренда 24-летнего опорника обошлась московскому клубу в 1,5 миллиона евро. У «Спартака» есть приоритетное право выкупа футболиста за 6,4 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».
Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом
«Спартак» арендовал опорника «Янг Бойз» Мартинса с правом приоритетного выкупа
«Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз»