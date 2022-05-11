Прощание с вдовой Яшина состоится 14 мая. Матч «Локо» – «Динамо» начнется с минуты молчания

Стало известно, когда состоится церемония прощания с Валентиной Яшиной, которая скончалась на 92-м году жизни.
«Церемония прощания с Валентиной Тимофеевной Яшиной пройдeт 14 мая в 11:00 в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ по адресу ул. Маршала Тимошенко, дом 15, строение 76.
Похороны состоятся в 13:00 на Ваганьковском кладбище.
В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания», – сообщает пресс-служба «Динамо».
- Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Яшиным с 1954 по 1990 год, когда он скончался.
- Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч».
- Он единственный вратарь, победивший в этой премии.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Динамо»