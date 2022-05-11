Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Прощание с вдовой Яшина состоится 14 мая. Матч «Локо» – «Динамо» начнется с минуты молчания

Прощание с вдовой Яшина состоится 14 мая. Матч «Локо» – «Динамо» начнется с минуты молчания

11 мая 2022, 16:43
1

Стало известно, когда состоится церемония прощания с Валентиной Яшиной, которая скончалась на 92-м году жизни.

«Церемония прощания с Валентиной Тимофеевной Яшиной пройдeт 14 мая в 11:00 в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ по адресу ул. Маршала Тимошенко, дом 15, строение 76.

Похороны состоятся в 13:00 на Ваганьковском кладбище.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания», – сообщает пресс-служба «Динамо».

  • Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Яшиным с 1954 по 1990 год, когда он скончался.
  • Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч».
  • Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина 11
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина» 25
40-летнего Возинью из Кабо-Верде сравнили с Яшиным: «Вы не представляете, что этот человек значит для нас» 2
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Яшин Лев
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
edw7777
1652283921
Всяким новоявленным «звездным» женушкам, которые через 2-3 года разводятся, отсуживая гигантские суммы. Берите пример! Уважаемая Валентина Тимофеевна. И в радости и в горести, и в богатстве и в бедности всегда рядом, всегда с поддержкой, всегда с оптимизмом… Настоящая русская женщина из тех, о которых слава по всему миру. Знаю не понаслышке, лично знаком. Может потому, что рядом всегда была такая спутница, и Лев Иванович стал столь великим. Покойся с миром, уважаемая. И если есть что-то на небесах, счастливой встречи с мужем.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
6
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
4
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
35
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
4
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
31
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+