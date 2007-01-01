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Прощание с вдовой Яшина состоится 14 мая. Матч «Локо» – «Динамо» начнется с минуты молчания

Стало известно, когда состоится церемония прощания с Валентиной Яшиной, которая скончалась на 92-м году жизни.

«Церемония прощания с Валентиной Тимофеевной Яшиной пройдeт 14 мая в 11:00 в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ по адресу ул. Маршала Тимошенко, дом 15, строение 76.

Похороны состоятся в 13:00 на Ваганьковском кладбище.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания», – сообщает пресс-служба «Динамо».

  • Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Яшиным с 1954 по 1990 год, когда он скончался.
  • Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч».
  • Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +988

    edw7777 23 минуты назад

    Всяким новоявленным «звездным» женушкам, которые через 2-3 года разводятся, отсуживая гигантские суммы. Берите пример! Уважаемая Валентина Тимофеевна. И в радости и в горести, и в богатстве и в бедности всегда рядом, всегда с поддержкой, всегда с оптимизмом… Настоящая русская женщина из тех, о которых слава по всему миру. Знаю не понаслышке, лично знаком. Может потому, что рядом всегда была такая спутница, и Лев Иванович стал столь великим. Покойся с миром, уважаемая. И если есть что-то на небесах, счастливой встречи с мужем.

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