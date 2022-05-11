Прощание с вдовой Яшина состоится 14 мая. Матч «Локо» – «Динамо» начнется с минуты молчания

Стало известно, когда состоится церемония прощания с Валентиной Яшиной, которая скончалась на 92-м году жизни.

«Церемония прощания с Валентиной Тимофеевной Яшиной пройдeт 14 мая в 11:00 в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ по адресу ул. Маршала Тимошенко, дом 15, строение 76.

Похороны состоятся в 13:00 на Ваганьковском кладбище.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания», – сообщает пресс-служба «Динамо».

Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Яшиным с 1954 по 1990 год, когда он скончался.

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч».

Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

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