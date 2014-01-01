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Хохлов: «Валентина Тимофеевна бережно хранила историю «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на новость о смерти вдовы Льва Яшина Валентины Тимофеевны. Ей был 91 год.

«Выражаю соболезнования всем близким Валентины Тимофеевны. Это большая потеря. Человек, который бережно хранил историю «Динамо». Она постоянно присутствовала на матчах, на тренировках, интересовалась делами команды. Возраст такая штука. Еe будет не хватать», – сказал Хохлов.

  • Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.
  • Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»
  • Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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