«Динамо»: «Будем хранить память о Валентине Тимофеевне, ставшей примером любви и преданности. Она в ряду выдающихся динамовцев»

Юрий Соловьев, председатель совета директоров «Динамо», отреагировал на новость о смерти вдовы Льва Яшина Валентины Тимофеевны. Ей был 91 год.

«Не стало Валентины Тимофеевны. Она была удивительной. Светлой, неравнодушной, искренней, настоящей, самоотверженной. Только такой, какой и могла, наверное, быть первая леди нашего футбола рядом с величайшим вратарeм всех времeн.

К ней с огромной симпатией и любовью относились абсолютно все – от простых болельщиков до Пеле и Беккенбауэра. Наверное, поэтому многие восприняли печальную новость как личное горе.

Валентина Тимофеевна при жизни встала в один ряд с выдающимися динамовцами всех времeн. Что удивительно и показательно – не будучи великой спортсменкой, но при этом абсолютно заслуженно.

Недавно вышедший художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» – это ведь в равной степени и о ней. О еe судьбе, характере и роли в успехах Льва Ивановича.

Так бывает, когда большая радость и большое горе случаются одновременно. Вчера мы впервые за долгое время вышли в финал Кубка страны, а потом узнали о трагическом событии. Клуб, со своей стороны, сделает всe, что необходимо в данной ситуации. Но главное – это память, которую мы будем бережно хранить о замечательной Женщине, ставшей для всех нас примером истинной любви и преданности.

«Динамо» понесло большую утрату. Невосполнимую. Хочу ещe раз выразить соболезнования всей семье Яшиных, близким и друзьям Валентины Тимофеевны. Скорбим вместе с вами. И постараемся завершить нынешний сезон результатами, достойными ее памяти», – сказал Соловьев.

Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»

Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?