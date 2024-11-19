Пича из «Амкала»: «Против «Динамо» было легче, чем против ФНЛ»

Нападающий «Амкала» Максим «Пича» Пичугин поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Динамо» (3:2).

«Как так получилось? Усердная работа и все. Конечно, хотелось отличиться, но в первую очередь выиграть. Вся команда сыграла отлично! Был прикольный футбол для зрителя.

Лично мне было проще играть против команды РПЛ, чем против медийных или клубов ФНЛ. Потому что тут ребята играют головой: думают, стараются где-то перехватить. Когда голова по-другому думает, то начинаешь уже отставать, фолить. В РПЛ более умный футбол, а в лигах пониже – силовой.

Ждать ли меня в командах РПЛ или ФНЛ? Посмотрим. Никогда не говори никогда. Сейчас я доволен. Как оно будет дальше – посмотрим. Если поступит предложение, тогда будем разговаривать», – сказал Пича.

У «Динамо» играли в том числе футболисты из молодежного состава.

За москвичей выходили фигуристка Евгения Медведева и актер Павел Деревянко.

«Динамо» – 4-я команда РПЛ.

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