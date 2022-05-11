«Он выиграл все». Сборная России поздравила Семина с днем рождения

Бывшему главному тренеру сборной России Юрию Семину исполнилось 75 лет. Команда не забыла его поздравить.

«В качестве тренера в России он выиграл всe – три раза становился чемпионом страны, шесть раз обладателем Кубка и три раза обладателем Суперкубка.

Поздравляем экс-тренера сборной с днeм рождения! Желаем Юрию Павловичу крепкого здоровья, счастья и вдохновения!» – написала сборная России.

Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».

Тренер без работы с прошлого года.

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