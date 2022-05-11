Лещук сообщил, что в финале Кубка России должен сыграть он, а не Шунин

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сыграет в финале Кубка России. Ему так пообещали в команде.
«Говорили, что Кубок России будет полностью мой. Надеюсь, так и останется [на финал]» – сказал голкипер.
- В решающем матче «Динамо» сыграет 29 мая либо против «Спартака», либо против «Енисея».
- Игра состоится в «Лужниках».
- Основной вратарь «Динамо» в сезоне РПЛ – Антон Шунин.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»