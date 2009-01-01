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Экс-игрок «Реала» Хамес: «Хочу, чтобы в финале ЛЧ победил «Ливерпуль»

Бывший футболист «Реала» Хамес Родригес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Испанцы сыграют с «Ливерпулем».

«Хочу победы «Ливерпуля». У меня много друзей в «Реале», но я хочу победы [соотечественника] Луиса Диаса», – сказал колумбиец.

  • Финал состоится 28 мая в Париже.
  • Это повторение финала 2018 года, когда «Ливерпуль» проиграл 1:3.
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Пипе Сьерры

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Комментарии1
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    Рейтинг: +765

    OBOLEV 43 минуты назад

    Обиженная девочка )

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