Бывший футболист «Реала» Хамес Родригес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Испанцы сыграют с «Ливерпулем».

«Хочу победы «Ливерпуля». У меня много друзей в «Реале», но я хочу победы [соотечественника] Луиса Диаса», – сказал колумбиец.

Финал состоится 28 мая в Париже.

Это повторение финала 2018 года, когда «Ливерпуль» проиграл 1:3.

«Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?