Главные новости дня. Холанд перешел в «Ман Сити», еврокубки будут проводить по «швейцарской системе»

«Реал» подписал контракт с Рюдигером. Официально о трансфере объявят после финала ЛЧ.
Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист.
«Так встречать команду нельзя, это не красит «Динамо». Сомневаюсь, что это случайно». Гогниев – об инциденте с автобусом «Алании».
«Зальцбург» объявил о переходе Адейеми в дортмундскую «Боруссию».
Официально: Холанд – игрок «Манчестер Сити». Он обойдется клубу в 250 миллионов.
УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года. Будет введена «швейцарская система».
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов может перейти в «Истанбул».
В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс»).
Чуамени, Невеш и Субименди – кандидаты на подмену Бускетсу в «Барселоне» (Sport.es).
«Лион» расторг контракт с Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке.