Главные новости дня. Холанд перешел в «Ман Сити», еврокубки будут проводить по «швейцарской системе»

«Реал» подписал контракт с Рюдигером. Официально о трансфере объявят после финала ЛЧ.

Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист.

«Так встречать команду нельзя, это не красит «Динамо». Сомневаюсь, что это случайно». Гогниев – об инциденте с автобусом «Алании».

«Зальцбург» объявил о переходе Адейеми в дортмундскую «Боруссию».

Официально: Холанд – игрок «Манчестер Сити». Он обойдется клубу в 250 миллионов.

УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года. Будет введена «швейцарская система».

Лучший бомбардир РПЛ Агаларов может перейти в «Истанбул».

В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс»).

Чуамени, Невеш и Субименди – кандидаты на подмену Бускетсу в «Барселоне» (Sport.es).

«Лион» расторг контракт с Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке.