Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

⚡ Официально: Холанд – игрок «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о договоренности по трансферу форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Клуб занимается окончательным согласованием условий контракта с 21-летним футболистом.

Норвежец должен стать игроком «Сити» с 1 июля 2022 года.

  • Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.
  • Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.
  • Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Гвардиола – о Холанде: «Мне запретили говорить что-либо до официального объявления трансфера»
Агент Селюк: «Холанд не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы»
Холанд обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов (The Telegraph)
Источник: сайт «Манчестер Сити»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:34
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +448

    SpartakMoskwa 20 минут назад

    Ну что тут скажешь удачи. Будем надеется что он украсит английский чемптонат

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1878

    Romio-xxx 25 минут назад

    Интересно будет на него в АПЛ посмотреть,не сломается ли..

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11