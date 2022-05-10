⚡ Официально: Холанд – игрок «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о договоренности по трансферу форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Клуб занимается окончательным согласованием условий контракта с 21-летним футболистом.
Норвежец должен стать игроком «Сити» с 1 июля 2022 года.
- Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.
- Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.
- Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт «Манчестер Сити»