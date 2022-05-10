«Зальцбург» объявил о переходе Адейеми в дортмундскую «Боруссию»

«Зальцбург» подтвердил уход нападающего Карима Адейеми.

Летом 20-летний футболист присоединится к дортмундской «Боруссии».

Сумма трансфера пока неизвестна. Форвард заключит с немецким клубом контракт до 2027 года.

Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

Рыночная стоимость немца – 35 миллионов евро.

Он провел в «Зальцбурге» 4 года.

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