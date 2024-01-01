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«Зальцбург» объявил о переходе Адейеми в дортмундскую «Боруссию»

«Зальцбург» подтвердил уход нападающего Карима Адейеми.

Летом 20-летний футболист присоединится к дортмундской «Боруссии».

Сумма трансфера пока неизвестна. Форвард заключит с немецким клубом контракт до 2027 года.

  • Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
  • Рыночная стоимость немца – 35 миллионов евро.
  • Он провел в «Зальцбурге» 4 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Зальцбурга»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1180

    Artemka444 46 минут назад

    Ну вот посмотрим как заиграет!!!

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