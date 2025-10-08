Введите ваш ник на сайте
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Германии

Сегодня, 12:44

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием вингера Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». «Блауграна» попробует приобрести игрока, если он не договорится с немецким клубом о продлении контракта.

Каталонский клуб ищет талантливых атакующих игроков и может попытаться подписать Адейеми летом.

Срок контракта 23-летнего вингера сборной Германии с дортмундцами рассчитан до середины 2027 года.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
  • В этом сезоне Адейеми провел за «Боруссию Д» 13 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.

Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
Источник: Sky Sport.ch
Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Барселона Адейеми Карим
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
1
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
2
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
4
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
1
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Основной защитник «Реала» выбыл на две недели
15:15
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Германии
12:44
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
Вчера, 20:32
4
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
Вчера, 12:26
Флик объяснил разгром «Барселоны» «Севильей»
6 октября
1
«Обидно за Арсена»: брат Захаряна недоволен, что футболисту не дают играть в «Сосьедаде»
5 октября
Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти
5 октября
1
Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил
4 октября
2
«Барселона» покинет Суперлигу
4 октября
2
Матч чемпионата Испании пришлось остановить из-за антиизраильского протеста болельщиков
4 октября
2
Реакция «Сосьедада» на невызов Захаряна в сборную России
4 октября
«Барселону» заподозрили в фальсификации травмы Ямаля
4 октября
Лучшие дриблеры в футболе по версии Азара
3 октября
Ямаль во второй раз за месяц травмировал пах
3 октября
7
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
3 октября
Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России
3 октября
1
ФотоОпубликованы 10 самых дорогих футболистов Примеры
3 октября
Названы цены на посещение ужина с мамой Ямаля
2 октября
13
«Барселона» нашла замену для Левандовского за 200 миллионов
1 октября
1
Реакция Вальверде на новость о конфликте в «Реале» с его участием
1 октября
В «Реале» произошел конфликт с участием Вальверде
1 октября
ФотоЯмаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES
30 сентября
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет
30 сентября
3
В «Барселоне» рассказали о сорвавшемся трансфере вингера сборной Колумбии
30 сентября
В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»
30 сентября
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
30 сентября
Роналду не стал голосовать за Ямаля в опросе от France Football
29 сентября
1
