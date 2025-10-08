«Барселона» нацелилась на вингера сборной Германии

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием вингера Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». «Блауграна» попробует приобрести игрока, если он не договорится с немецким клубом о продлении контракта.
Каталонский клуб ищет талантливых атакующих игроков и может попытаться подписать Адейеми летом.
Срок контракта 23-летнего вингера сборной Германии с дортмундцами рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
- В этом сезоне Адейеми провел за «Боруссию Д» 13 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
Источник: Sky Sport.ch