«Барселона» нацелилась на вингера сборной Германии

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием вингера Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». «Блауграна» попробует приобрести игрока, если он не договорится с немецким клубом о продлении контракта.

Каталонский клуб ищет талантливых атакующих игроков и может попытаться подписать Адейеми летом.

Срок контракта 23-летнего вингера сборной Германии с дортмундцами рассчитан до середины 2027 года.