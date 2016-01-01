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Чуамени, Невеш и Субименди – кандидаты на подмену Бускетсу в «Барселоне» (Sport.es)

«Барселона» ищет нового центрального полузащитника, который станет конкурентом и дублером 33-летнего Серхио Бускетса.

Каталонский клуб уже сформировал шорт-лист из трех хавбеков:

  • Орельен Чуамени («Монако»);
  • Рубен Невеш («Вулверхэмптон»);
  • Мартин Субименди («Реал Сосьедад»).

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    fgjjjk 48 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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