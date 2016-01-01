Чуамени, Невеш и Субименди – кандидаты на подмену Бускетсу в «Барселоне» (Sport.es)

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
«Барселона» ищет нового центрального полузащитника, который станет конкурентом и дублером 33-летнего Серхио Бускетса.
Каталонский клуб уже сформировал шорт-лист из трех хавбеков:
- Орельен Чуамени («Монако»);
- Рубен Невеш («Вулверхэмптон»);
- Мартин Субименди («Реал Сосьедад»).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?