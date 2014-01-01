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«Реал» подписал контракт с Рюдигером. Официально о трансфере объявят после финала ЛЧ

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

По информации The Athletic, сегодня стороны подписали контракт до 2026 года. 29-летний немец уже прошел медосмотр для мадридского клуба.

Рюдигер будет зарабатывать в «Реале» 9-10 миллионов евро после уплаты налогов. Он также получит подписной бонус. Отступные – 400 миллионов евро.

Официально о переходе Рюдигера в мадридский клуб будет объявлено после финала Лиги чемпионов.

  • В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: The Athletic

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