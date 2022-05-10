Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист

В полуфинальном матче Кубка России «Динамо» на своем поле одержало крупную победу над «Аланией» со счетом 3:0.
Москвичи выиграли благодаря голам Федора Смолова, Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
Гости завершали встречу вдесятером после удаления Давида Шавлохова на 73-й минуте.
В финале турнира «Динамо» сыграет со «Спартаком» или «Енисеем».
Россия. Кубок России. 1/2 финала
Динамо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 22; 2:0 – Захарян, 48; 3:0 – Тюкавин, 88.
«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Скопинцев, 45+1), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски (Н'Жи, 77), Захарян, Макаров (Лесовой, 65), Смолов (Тюкавин, 65).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев (Цараев, 46), Засеев (Гиоргобиани, 46), Кобесов (Сосранов, 65), Бутаев, Эльдарушев (Машуков, 46), Хабалов, Хосонов.
Предупреждения: Шиманьски, 67; Тюкавин, 89 – Шавлохов, 34; Бутаев, 79.
Удаление: нет – Шавлохов, 73.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?