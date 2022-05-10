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  • Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист

Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист

10 мая 2022, 18:26
18

В полуфинальном матче Кубка России «Динамо» на своем поле одержало крупную победу над «Аланией» со счетом 3:0.

Москвичи выиграли благодаря голам Федора Смолова, Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Гости завершали встречу вдесятером после удаления Давида Шавлохова на 73-й минуте.

В финале турнира «Динамо» сыграет со «Спартаком» или «Енисеем».

Россия. Кубок России. 1/2 финала

Динамо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 22; 2:0 – Захарян, 48; 3:0 – Тюкавин, 88.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Скопинцев, 45+1), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски (Н'Жи, 77), Захарян, Макаров (Лесовой, 65), Смолов (Тюкавин, 65).

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев (Цараев, 46), Засеев (Гиоргобиани, 46), Кобесов (Сосранов, 65), Бутаев, Эльдарушев (Машуков, 46), Хабалов, Хосонов.

Предупреждения: Шиманьски, 67; Тюкавин, 89 – Шавлохов, 34; Бутаев, 79.

Удаление: нет – Шавлохов, 73.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Алания
Комментарии (18)
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qawzsexdr
1652196714
Любительница гороскопа вместе с мужем растроились, хотели в финале команду ФНЛ, то что в год столетия, завтра будут всеми силами тянуть за уши никто не сомневается
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ААМ
1652196778
Динамо заслужило кубок больше, чем СПАМ.
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житель СПб
1652196811
Был хороший футбол, спасибо обеим командам! Динамо - поздравления! Красивые годы.
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JTherry
1652197214
Шавлохов и второй гол привез и удалился, лучше бы продолжал и дальше машины мыть... Алания в целом понравилась, играющая команда, станет хорошей заменой "автобусной" фуфе... результат матча ничем не удивил, ожидалась победа мусоров...
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Беспонтий
1652197536
на мели мы лениво налима ловили меняли налима вы мне на линя о любви не меня ли вы мило молили и в туманы алания манит меня
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Solist345345
1652198240
Алания заканчивала матч вдевятером. Ещё Григорьева удалили за две жёлтые на 88 минуте.
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Вомбат
1652200083
Я думал, Алания выйдет биться, а ее вратарь будет творить чудеса. Однако вратарь был единственным в этой команде, кто бился, прочие игроки Алании тряслись, как овечьи хвосты. То ли московское Динамо их так напугало, то ли сам выход в полуфинал, но играли они очень нервно. Теперь ждем в финале огненное дерби.
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portero
1652200210
Алания могла пройти только при везении, но получилось всё наоборот... Динамо прошло в финал...
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Красногорск_Фан
1652200299
Игра была динамичная, открытая , обстучали все штанги. Спасибо командам. Динамо доминировало весь матч, с заслуженной победой
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zigbert
1652200754
Очень легко Динамо преодолевало оборонительные порядки Алании. Разница в классе ощущалась на протяжении всего матча. Динамо с победой!
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