Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист

В полуфинальном матче Кубка России «Динамо» на своем поле одержало крупную победу над «Аланией» со счетом 3:0.

Москвичи выиграли благодаря голам Федора Смолова, Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Гости завершали встречу вдесятером после удаления Давида Шавлохова на 73-й минуте.

В финале турнира «Динамо» сыграет со «Спартаком» или «Енисеем».

Россия. Кубок России. 1/2 финала

Динамо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 22; 2:0 – Захарян, 48; 3:0 – Тюкавин, 88.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Скопинцев, 45+1), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски (Н'Жи, 77), Захарян, Макаров (Лесовой, 65), Смолов (Тюкавин, 65).

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев (Цараев, 46), Засеев (Гиоргобиани, 46), Кобесов (Сосранов, 65), Бутаев, Эльдарушев (Машуков, 46), Хабалов, Хосонов.

Предупреждения: Шиманьски, 67; Тюкавин, 89 – Шавлохов, 34; Бутаев, 79.

Удаление: нет – Шавлохов, 73.

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