Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе

Кубок России. «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал, у Смолова гол и ассист

В полуфинальном матче Кубка России «Динамо» на своем поле одержало крупную победу над «Аланией» со счетом 3:0.

Москвичи выиграли благодаря голам Федора Смолова, Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Гости завершали встречу вдесятером после удаления Давида Шавлохова на 73-й минуте.

В финале турнира «Динамо» сыграет со «Спартаком» или «Енисеем».

Россия. Кубок России. 1/2 финала

Динамо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 22; 2:0 – Захарян, 48; 3:0 – Тюкавин, 88.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Скопинцев, 45+1), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски (Н'Жи, 77), Захарян, Макаров (Лесовой, 65), Смолов (Тюкавин, 65).

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев (Цараев, 46), Засеев (Гиоргобиани, 46), Кобесов (Сосранов, 65), Бутаев, Эльдарушев (Машуков, 46), Хабалов, Хосонов.

Предупреждения: Шиманьски, 67; Тюкавин, 89 – Шавлохов, 34; Бутаев, 79.

Удаление: нет – Шавлохов, 73.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Захарян: «Неважно, с кем играть в финале Кубка. Обе команды сильны»
Гогниев: «Наш футбол стагнирует. Надо увеличивать РПЛ до 18 команд – это поможет развитию игроков»
Шварц: «Алания» играла храбро, давила, но мы охладили их пыл третьим голом»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:26
Комментарии17
...
  • ...
    Рейтинг: +95867

    zigbert 33 минуты назад

    Очень легко Динамо преодолевало оборонительные порядки Алании. Разница в классе ощущалась на протяжении всего матча.
    Динамо с победой!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4329

    Красногорск_Фан 41 минуту назад

    Игра была динамичная, открытая , обстучали все штанги. Спасибо командам. Динамо доминировало весь матч, с заслуженной победой

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63673

    portero 42 минуты назад

    Алания могла пройти только при везении, но получилось всё наоборот...
    Динамо прошло в финал...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11401

    Вомбат 44 минуты назад

    Я думал, Алания выйдет биться, а ее вратарь будет творить чудеса. Однако вратарь был единственным в этой команде, кто бился, прочие игроки Алании тряслись, как овечьи хвосты. То ли московское Динамо их так напугало, то ли сам выход в полуфинал, но играли они очень нервно. Теперь ждем в финале огненное дерби.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10679

    alex1951 1 час назад

    Спартак - Динамо 2:1 1990 гэ.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10679

    alex1951 1 час назад

    Сбываются невероятные прогнозы: Динамо удалило мерзкую занозу....
    Теперь мы ждем классический финал,
    Спартак пока еще 3.14 з ды не дал......

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +551

    Solist345345 1 час назад

    Алания заканчивала матч вдевятером. Ещё Григорьева удалили за две жёлтые на 88 минуте.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2258

    docndoc 1 час назад

    Ну такая весёлая игра и без вариантов для Алании. Настрой авантюрный, мастерства не хватает... У тренера глаза горят (да ещё как!!!)))))) Результат закономерный.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2019

    Беспонтий 1 час назад

    на мели мы лениво налима ловили
    меняли налима вы мне на линя
    о любви не меня ли вы мило молили
    и в туманы алания
    манит меня

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22495

    JTherry 1 час назад

    Шавлохов и второй гол привез и удалился, лучше бы продолжал и дальше машины мыть... Алания в целом понравилась, играющая команда, станет хорошей заменой "автобусной" фуфе... результат матча ничем не удивил, ожидалась победа мусоров...

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11