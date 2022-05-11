«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба». «Динамо» – о смерти вдовы Яшина

В «Динамо» отреагировали на новость о смерти Валентины Яшиной – вдовы советского вратаря Льва Яшина.

«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола.

Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого еe футболиста.

Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной.

Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны.

О дате и времени похорон, которые пройдут на Ваганьковском кладбище, мы сообщим позднее», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»

Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?