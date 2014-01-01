Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
2 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба». «Динамо» – о смерти вдовы Яшина

В «Динамо» отреагировали на новость о смерти Валентины Яшиной – вдовы советского вратаря Льва Яшина.

«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола.

Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого еe футболиста.

Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной.

Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны.

О дате и времени похорон, которые пройдут на Ваганьковском кладбище, мы сообщим позднее», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  • Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.
  • Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»
  • Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Лещук – о смерти вдовы Яшина: «Мы должны прославлять имя «Динамо» в память о ней»
Вдова Льва Яшина ушла из жизни в возрасте 91 года 2
Вдова Яшина перед игрой с «Ахматом» поздравила Шунина со вступлением в клуб Яшина 1
Источник: сайт «Динамо»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:08
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11