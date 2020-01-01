Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Вратарь «Алании» Солдатенко: «Первая ассоциация с российским футболом – большие деньги, но нет результата»

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал, за счет чего команда успешно выступает в этом сезоне.

– «Алания» – одна из самых ярких команд ФНЛ и Кубка России. За счет чего?

– Послушай, что людям первое приходит на ум, когда они слышат про российский футбол? Мне – большие деньги, но нет результата.

А в ФНЛ априори нет больших зарплат. И у нас нет таких ребят в команде. И все пацаны свои. Со многими я в детстве играл, мы мячи подавали на матчах «Алании». И вся команда такая.

Только четыре игрока не из Владикавказа, но давно стали своими. За счет этого у нас получается. И за счет того, что мы пашем на поле.

  • В полуфинале Кубка России «Алания» играет с «Динамо».
  • В ФНЛ команда идет на 6-м месте после 36 туров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Игроки «Алании» дошли до стадиона «Динамо» пешком, тренер Гогниев отказался давать флеш-интервью 2
Захарян, Шиманьски и Смолов – в основе «Динамо»; у «Алании» сыграют Солдатенко и Хосонов 1
Полузащитник «Алании» Хадарцев выбыл на полгода
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11