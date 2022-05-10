Вратарь «Алании» Солдатенко: «Первая ассоциация с российским футболом – большие деньги, но нет результата»

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал, за счет чего команда успешно выступает в этом сезоне.

– «Алания» – одна из самых ярких команд ФНЛ и Кубка России. За счет чего?

– Послушай, что людям первое приходит на ум, когда они слышат про российский футбол? Мне – большие деньги, но нет результата.

А в ФНЛ априори нет больших зарплат. И у нас нет таких ребят в команде. И все пацаны свои. Со многими я в детстве играл, мы мячи подавали на матчах «Алании». И вся команда такая.

Только четыре игрока не из Владикавказа, но давно стали своими. За счет этого у нас получается. И за счет того, что мы пашем на поле.

В полуфинале Кубка России «Алания» играет с «Динамо».

В ФНЛ команда идет на 6-м месте после 36 туров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?