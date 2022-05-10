Венгр Кечкеш не собирается уходить из «Нижнего Новгорода»

Даниэл Кустнер, агент центрального защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша, прокомментировал будущее игрока в клубе РПЛ.

– Нужно спрашивать у тренера, почему Акош не играл в последних матчах. Контракт Кечкеша с «Нижним Новгородом» действует еще год, но что-то более конкретное я сказать не могу.

Есть ли предложения? Не могу говорить на данную тему сейчас.

– Есть ли какое-то давление от венгерской федерации футбола? Может ли он покинуть Россию летом?

– Нет, абсолютно никакого давления. Акош вызывается в сборную Венгрии, так что в этом плане никаких проблем нет.

Что касается будущего, мы будем разговаривать с клубом и затем все станет ясно. Хочу отметить, что Акош счастлив в России и готов играть.

Венгр выступает за «Нижний Новгород» с июля 2021 года.

В 19 матчах он забил 1 гол.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?