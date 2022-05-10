Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гогниев: «VAR надо привлекать в ФНЛ. В лиге огромное количество судейских ошибок»

Гогниев: «VAR надо привлекать в ФНЛ. В лиге огромное количество судейских ошибок»

10 мая 2022, 13:54
2

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил за введение системы VAR в ФНЛ.

– Я уважаю работу и судей, и тренеров любых команд, но я не потерплю предвзятости. Просто не смогу. Всегда был спортсменом до мозга костей.

И не люблю, когда явные фолы не свистят, а неявные – свистят. Когда не ставят очевидные пенальти, а по итогу ты занимаешь не то место – и тебе не хватает одного очка или одного забитого мяча, чтобы попасть в стыки.

Хотя в матче с командой, которая вас обошла, вам не поставили два пенальти, чистейших, которые позже и ЭСК (экспертно-судейская комиссия) признала ошибочно непоставленными.

Вот эти вещи нужно убирать. Если [в России] есть VAR, его надо привлекать в ФНЛ. Даже если будет больше остановок. Но по крайней мере не будет крупных ошибок.

Потому что по ФНЛ их огромное количество, можем нарезать видео. Только на нашу команду наберется порядка 30-35 спорных эпизодов. И это только голевые моменты.

Понимаете, у нас команда, которая в каждой игре владеет мячом 60-70 процентов времени, мы практически играем на чужой половине поля, а пенальти пробили – фиг да ни фига.

А другая команда, играя так себе, пробила пенальти в три раза больше, чем мы. Ну, так не бывает просто. Это статистика.

При этом у нас очень хорошие судьи. На сборах никого лучше них нет. Но как только приезжают в Россию, их будто подменяют, в них кто-то вселяется – и они начинают ошибаться.

Хотелось бы, чтобы судей не было видно на футбольном поле, чтобы только игроков и команды обсуждали.

– Ну, это же утопия.

– Нет, нужно просто решение сверху. Нужен жесткий формат – не так, что просто [после грубых ошибок] на месяц отстранили, и все. Требуется жестко расставить рамки, чтобы судьи понимали – вот так нельзя. Иначе пара таких моментов – и все.

Повторюсь, у нас очень квалифицированные судьи, они умеют судить, но нужны решения. Верю, что это реально. Потому что везде, где человек что-то хочет реально наладить, он это делает за две секунды.

– Если и в РПЛ столько скандалов, как это сразу исправится в ФНЛ?

– Надо задуматься – почему так. Потому что трактуют моменты по-разному. Когда ты видишь такое, то сразу думаешь, что здесь какой-то личностный фактор.

Может, арбитр даже и не предвзят, но ты видишь, как он один раз не свистнул, а затем [в похожем эпизоде] в другую сторону дал фол. Понимаю, что все ошибаются, но в таком случае ты не думаешь, что это ошибка, а чувствуешь предвзятость.

Посмотрите, как судили полуфиналы ЛЧ. Там такие стыки, людей руками в штрафной хватают, но VAR это даже не смотрит. Судья дает играть.

Был в одном матче подкат в колено с двух ног – даже желтую не дали. Просто арбитр принял такой градус судейства и провел его до конца. И что, хоть кто-то один обсуждал судейство в ЛЧ? Нет, ни один человек, даже футболисты.

А у нас наоборот все, «Алания» получает семь-восемь желтых карточек регулярно. Если вы посмотрите статистику, очень удивитесь: у нас где-то десять красных, 120 желтых.

Да, недавняя красная – фол последней надежды, еще в каких-то моментах решения понятны, но... Понимаете, тут ведь как? Дал желтую карточку центральному защитнику на пятой минуте, потом второму центральному – и все, дело сделано. Эти вещи надо убирать.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона 2
Чемпион России вылетел 2-й раз за полгода
Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Алания Гогниев Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1652183794
Только свой без всяких лицензий и прочей Фуфла и УЕФлА..
Ответить
MaxRnD
1652185567
Когда нужен определённый результат, никакой ВАР не поможет
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
6
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
3
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
34
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
3
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
Вчера, 13:10
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
Вчера, 10:48
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
Вчера, 10:14
1
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+