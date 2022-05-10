Гогниев: «VAR надо привлекать в ФНЛ. В лиге огромное количество судейских ошибок»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил за введение системы VAR в ФНЛ.

– Я уважаю работу и судей, и тренеров любых команд, но я не потерплю предвзятости. Просто не смогу. Всегда был спортсменом до мозга костей.

И не люблю, когда явные фолы не свистят, а неявные – свистят. Когда не ставят очевидные пенальти, а по итогу ты занимаешь не то место – и тебе не хватает одного очка или одного забитого мяча, чтобы попасть в стыки.

Хотя в матче с командой, которая вас обошла, вам не поставили два пенальти, чистейших, которые позже и ЭСК (экспертно-судейская комиссия) признала ошибочно непоставленными.

Вот эти вещи нужно убирать. Если [в России] есть VAR, его надо привлекать в ФНЛ. Даже если будет больше остановок. Но по крайней мере не будет крупных ошибок.

Потому что по ФНЛ их огромное количество, можем нарезать видео. Только на нашу команду наберется порядка 30-35 спорных эпизодов. И это только голевые моменты.

Понимаете, у нас команда, которая в каждой игре владеет мячом 60-70 процентов времени, мы практически играем на чужой половине поля, а пенальти пробили – фиг да ни фига.

А другая команда, играя так себе, пробила пенальти в три раза больше, чем мы. Ну, так не бывает просто. Это статистика.

При этом у нас очень хорошие судьи. На сборах никого лучше них нет. Но как только приезжают в Россию, их будто подменяют, в них кто-то вселяется – и они начинают ошибаться.

Хотелось бы, чтобы судей не было видно на футбольном поле, чтобы только игроков и команды обсуждали.

– Ну, это же утопия.

– Нет, нужно просто решение сверху. Нужен жесткий формат – не так, что просто [после грубых ошибок] на месяц отстранили, и все. Требуется жестко расставить рамки, чтобы судьи понимали – вот так нельзя. Иначе пара таких моментов – и все.

Повторюсь, у нас очень квалифицированные судьи, они умеют судить, но нужны решения. Верю, что это реально. Потому что везде, где человек что-то хочет реально наладить, он это делает за две секунды.

– Если и в РПЛ столько скандалов, как это сразу исправится в ФНЛ?

– Надо задуматься – почему так. Потому что трактуют моменты по-разному. Когда ты видишь такое, то сразу думаешь, что здесь какой-то личностный фактор.

Может, арбитр даже и не предвзят, но ты видишь, как он один раз не свистнул, а затем [в похожем эпизоде] в другую сторону дал фол. Понимаю, что все ошибаются, но в таком случае ты не думаешь, что это ошибка, а чувствуешь предвзятость.

Посмотрите, как судили полуфиналы ЛЧ. Там такие стыки, людей руками в штрафной хватают, но VAR это даже не смотрит. Судья дает играть.

Был в одном матче подкат в колено с двух ног – даже желтую не дали. Просто арбитр принял такой градус судейства и провел его до конца. И что, хоть кто-то один обсуждал судейство в ЛЧ? Нет, ни один человек, даже футболисты.

А у нас наоборот все, «Алания» получает семь-восемь желтых карточек регулярно. Если вы посмотрите статистику, очень удивитесь: у нас где-то десять красных, 120 желтых.

Да, недавняя красная – фол последней надежды, еще в каких-то моментах решения понятны, но... Понимаете, тут ведь как? Дал желтую карточку центральному защитнику на пятой минуте, потом второму центральному – и все, дело сделано. Эти вещи надо убирать.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?