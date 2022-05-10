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Соболев: «Хотел забить «Лейпцигу», а потом написать Тедеско: «Сорри»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о несостоявшемся противостоянии с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

– Несостоявшаяся встреча с «Лейпцигом» Доменико Тедеско была бы для тебя особенной? Ведь именно он пригласил тебя в «Спартак».

– Да. Я сразу написал ему смс: «Ждите». Он ответил, что надеется увидеть меня в хорошей форме.

Очень хотелось забить «Лейпцигу» и пройти дальше. А потом написать Доменико: «Сорри».

Слежу за его командой: в Бундеслиге она поднялась, в Лиге Европы дошла до полуфинала, в Кубке Германии остался один шаг до трофея.

  • УЕФА исключил «Спартак» из еврокубков 28 февраля.
  • «РБ Лейпциг» автоматически вышел в 1/4 финала ЛЕ.
  • Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт «Спартака»

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