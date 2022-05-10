Семин: «Если в «Зените» останутся все легионеры, то нового чемпиона мы увидим не скоро»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает «Зенит» главным фаворитом следующего сезона РПЛ.

«Если все легионеры останутся в «Зените», то нового чемпиона мы увидим не скоро. Не вижу причин для спада у петербуржцев.

«Зенит» продолжит доминировать в следующем сезоне, а остальные клубы попробуют приблизиться к сине-бело-голубым.

В этом году почти получилось у «Динамо». В следующем, возможно, таким клубом станет «Спартак», — сказал Семин.

«Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.

Клуб из Петербурга стал чемпионом в 4-й раз подряд.

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