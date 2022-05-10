Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Семин: «Если в «Зените» останутся все легионеры, то нового чемпиона мы увидим не скоро»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает «Зенит» главным фаворитом следующего сезона РПЛ.

«Если все легионеры останутся в «Зените», то нового чемпиона мы увидим не скоро. Не вижу причин для спада у петербуржцев.

«Зенит» продолжит доминировать в следующем сезоне, а остальные клубы попробуют приблизиться к сине-бело-голубым.

В этом году почти получилось у «Динамо». В следующем, возможно, таким клубом станет «Спартак», — сказал Семин.

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга стал чемпионом в 4-й раз подряд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Петржела: «Федотову не надо уходить в «Спартак», там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака» 5
Гогниев: «Алания» тактически разобрала «Зенит». Удары, владение, угловые – мы их переиграли» 7
Терехов: «Сочи» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Почему нет?» 10
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:39
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +13797

    NewLife 18 минут назад

    Палыч, точнее так: если Газпром продолжит рулить РФСом и кормить бомжей....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63634

    portero 35 минут назад

    на Барриоса и Вендела спрос есть, могут уйти так вроде писали недавно...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11