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Президент «Урала» Иванов: «Хачатурянц еще никуда не ушел. Никаких голосований не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможной смене президента РПЛ.

  • Ранее стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.
  • Сообщалось, что его место может занять гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
  • По информации «РБ Спорт», кандидатуру Айдамирова отвергли в руководстве РФС.

«У нас еще никуда не ушел Хачатурянц, он никуда не ушел! Нигде это не объявлено, я этой информации нигде не видел. Это вы знаете, а я что-то не знаю.

Никаких голосований не было. Не знаю, кто это сказал. Так что говорить об этом преждевременно», – сказал Иванов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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