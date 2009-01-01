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Родри – о вылете из ЛЧ: «Это было похоже на войну, битву в голове»

Полузащитник «Ман Сити» Родри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после поражения от «Реала» в 1/2 финала турнира.

«Это было похоже на войну, большую битву в голове. Ты постоянно думаешь о том, что произошло. Это тяжело. Ты ждешь этого момента [выхода в финал] 8 месяцев, и в последнюю минуту он исчезает», – сказал Родри.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Ман Сити» лидирует в АПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Goal

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