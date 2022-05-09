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Рианчо: «Енисей» может принести много проблем «Спартаку». Маленьких соперников не бывает»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями перед матчем столичного клуба в 1/2 финала Кубка России против «Енисея».

«Спартаку» необходимо как следует настроиться на игру и полностью сосредоточиться на подготовке к матчу, потому что маленьких соперников не бывает.

«Енисей» способен принести много проблем команде, «Спартак» должен быть готов на все сто процентов и не допустить недооценку противника.

Говорить о вероятности победы в Кубке рано, сначала нужно дойти до финала, пройдя непростого и неудобного соперника. Но, безусловно, если клубу удастся это сделать, это будет очень хорошее и важное достижение в конце сезона», — сказал Рианчо.

  • «Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 мая.
  • Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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