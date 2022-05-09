Холанд сообщил «Боруссии» о летнем уходе в другой клуб (Sky Sport)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд подтвердил скорую смену команды.

Норвежец проинформировал свой клуб, что уйдет во время ближайшего трансферного окна.

За 21-летнего футболиста заплатят 75 миллионов евро одним платежом. Это его отступные.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Сообщалось, что форвард в ближайшие дни подпишет контракт с «Манчестер Сити».

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