Холанд сообщил «Боруссии» о летнем уходе в другой клуб (Sky Sport)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд подтвердил скорую смену команды.
Норвежец проинформировал свой клуб, что уйдет во время ближайшего трансферного окна.
За 21-летнего футболиста заплатят 75 миллионов евро одним платежом. Это его отступные.
- В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
- Сообщалось, что форвард в ближайшие дни подпишет контракт с «Манчестер Сити».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sky Sport Deutschland