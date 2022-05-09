Гилерме – о чемпионстве «Локомотива» в следующем сезоне: «Все возможно!»

Вратарь «Локомотива» Гилерме допустил, что уже в следующем сезоне его команда будет бороться за чемпионство в РПЛ.
– «Локо» может стать чемпионом в следующем сезоне?
– Конечно, мы будем надеяться выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Все возможно!
- В этом сезоне «Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Чемпионом России 4-й раз подряд стал «Зенит».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «РБ Спорт»