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Гилерме – о чемпионстве «Локомотива» в следующем сезоне: «Все возможно!»

Вратарь «Локомотива» Гилерме допустил, что уже в следующем сезоне его команда будет бороться за чемпионство в РПЛ.

– «Локо» может стать чемпионом в следующем сезоне?

– Конечно, мы будем надеяться выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Все возможно!

  • В этом сезоне «Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Чемпионом России 4-й раз подряд стал «Зенит».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1899

    morgan59 1 час назад

    Хорошее желание. Наверняка у каждой команды такое же. Пожелаю удачи.

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    Рейтинг: +15630

    Cleaner 2 часа назад

    А если хорошенько бухнуть, можно и Лигу Чемпионов выиграть!

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    Рейтинг: +451

    3meeeD > Cleaner 2 часа назад

    Главное проснуться,не обосравший

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    Рейтинг: +32505

    zra78 > Cleaner 1 час назад

    Ты тут свои и конявых приоритеты не озвучивай...

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